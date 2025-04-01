Поиск

ЕК оштрафовала крупных автопроизводителей на 458 млн евро за участие в картеле

ЕК оштрафовала крупных автопроизводителей на 458 млн евро за участие в картеле
Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала ряд крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию производителей автомобилей (ACEA) на общую сумму около 458 млн евро за участие в картеле, связанном с утилизацией машин.

Регулятор выявил, что компании и ACEA более 15 лет заключали антиконкурентные соглашения и принимали участие в скоординированных действиях в этой области. В том числе участники картеля договаривались не производить выплаты в адрес утилизаторов и не указывать информацию о том, какая часть автомобиля пригодна для переработки.

ЕК оштрафовала Stellantis, Ford Motor, Bayerische Motoren Werke AG, Mitsubishi, Honda, Hyundai / Kia, Jaguar Land Rover / Tata, Mazda, Opel, General Motors, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, а также Renault / Nissan, которые выплатят самый крупный штраф - 81 млн евро.

Mercedes-Benz, также входившая в картель, но предоставившая информацию о нем регулятору, избежала штрафа.

Между тем британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) по итогам аналогичного расследования оштрафовало группу автопроизводителей и две отраслевые ассоциации на общую сумму 77,68 млн фунтов стерлингов ($99,5 млн).

ACEA ЕК Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 1 апреля

Илон Маск занял первую строчку в списке богатейших людей мира от Forbes

Илон Маск занял первую строчку в списке богатейших людей мира от Forbes

Финляндия начала подготовку к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Германия начинает развертывание войск в Литве на постоянной основе

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

Парламент Грузии вернул статью "Измена родине", отмененную при Саакашвили

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Авария электромобиля Xiaomi в Китае обрушила котировки компании на 5,5%

OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

Трамп сравнил приговор Ле Пен с происходящим в США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });