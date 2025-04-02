Глава РФПИ Дмитриев и Уиткофф могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Дмитриев, как ожидается, посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. Телеканал пишет, что "правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из источников".

CNN напоминает, что Дмитриев феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

Сам Дмитриев не исключил, что поедет в Вашингтон. "Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?", - написал он в соцсети X/