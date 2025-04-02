Что случилось этой ночью: среда, 2 апреля

Поврежденные после атаки БПЛА многоэтажки в Таганроге и Курске, переговоры Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне, в сенате США подготовили законопроект о пошлинах на товары из РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два многоквартирных дома повреждены в Таганроге после атаки БПЛА. Два человека пострадали, из одной многоэтажки были эвакуированы 85 человек. В городе введен режим ЧС.

- Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома в центре Курска. Никто не пострадал, из одного подъезда были отселены 60 человек на время работы пиротехников.

- Над Курской, Ростовской и Белгородской областями уничтожено 87, 4 и 2 беспилотника ВСУ соответственно.

- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе, сообщает CNN. По словам источников телеканала, переговоры будут посвящены укреплению отношений Москвы и Вашингтона.

- Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о санкциях против России. Речь идет о введении 500-процентных пошлин в отношении стран, закупающих российские нефть, газ, уран, если Москва не согласится на прекращение огня с Киевом.

- Ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson Военно-морских сил США прибудет на Ближний Восток. В регионе уже находится группировка, возглавляемая авианосцем Harry S. Truman.