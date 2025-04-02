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Еще одна авианосная группировка США прибудет на Ближний Восток

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны США перебрасывает в зону ответственности Центрального военного командования (CENTCOM) авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"После завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson прибудет в зону CENTCOM для продолжения содействию региональной стабильности, сдерживания агрессии и защиты региональных торговых путей", - говорится в заявлении Парнелла.

Он отметил, что для выполнения этих задачи и "в соответствии с указаниями президента о достижении мира с помощью силы" по приказу министра обороны в регионе остается авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry S. Truman.

В зону ответственности CENTCOM входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

В заявлении говорится, что кроме того, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Nimitz "начала развертывание в западной части Тихого океана, чтобы сохранить наше преимущество в боевых действиях в Индо-Тихоокеанском регионе".

В дополнение к этому министр обороны распорядился разместить в регионе дополнительные эскадрильи ВВС, "которые еще больше укрепят наши возможности по поддержке обороны с воздуха".

Соединенные Штаты "по-прежнему привержены региональной безопасности в зоне Центрального командования и готовы отреагировать на действия любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося расширить или обострить конфликт в регионе", заявил Парнелл.

Он подчеркнул, что министр обороны Пит Хегсет "четко заявляет, что, если Иран или его ставленники будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, Соединенные Штаты предпримут решительные действия в защиту своих граждан".

США Пентагон авианосец Carl Vinso Ближний Восток
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