Рынок акций США рухнул на решениях Трампа о пошлинах

S&P 500 и Nasdaq упали максимально с 2020 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2020 года.

Днем ранее Трамп сообщил, что введет ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Пошлины для Китая составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%, для Вьетнама - 46%, для Тайваня - 32%.

Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%. Он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

"Это худший сценарий развития ситуации в плане пошлин, и он не был заложен рынком, поэтому мы наблюдаем такую реакцию", - отмечает главный инвестиционный директор Sanctuary Wealth Мэри Энн Бартелс, слова которой приводит CNBC.

Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

Акции Nike Inc. упали в цене на 14,4% по итогам торгов. На долю вьетнамских фабрик в прошлом году пришлось порядка 50% выпуска всей обуви Nike.

Котировки бумаг других производителей спортивных товаров - Deckers Outdoor Corp. и Lululemon Athletica Inc. - снизились на 14,5% и 9,6% соответственно.

Стоимость акций оператора сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree Inc., получающего большинство своих товаров из Китая, рухнула на 13,3%. Бумаги ритейлеров Walmart Inc. и Target Corp. подешевели на 2,8% и 10,9% соответственно.

Акции Apple Inc. подешевели на 9,3%, что стало наихудшей динамикой с марта 2020 года. Компания потеряла $300 млрд капитализации за минувшую сессию.

Кроме того, резко снизились котировки бумаг других IT-компаний, а также чипмейкеров, в том числе Amazon.com Inc. (-9%), Dell Technologies Inc. (-19%), HP Inc. (-14,7%), Nvidia Corp. (-7,8%), Advanced Micro Devices (-8,9%).

Капитализация Tesla Inc. опустилась на 5,5%, другого производителя электромобилей Lucid Group Inc. - на 3,3%.

Котировки акций американских банков также резко снизились. Индекс KBW Bank, в расчет которого входят бумаги 24 фининститутов, потерял 9,9%, что является максимальным падением со времен кризиса региональных банков США в марте 2023 года.

Рыночная стоимость Bank of America Corp. уменьшилась на 11,1%, Wells Fargo & Co. - на 9,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 7%.

"Хотя финансовый сектор не подвержен прямому влиянию пошлин, неопределенность в отношении их косвенных последствий для экономики и деловой активности, а также вызванная ею рыночная волатильность, вероятно, будут оказывать влияние на динамику акций банков в краткосрочной перспективе", - говорит аналитик Seaport Research Partners Джим Митчелл.

Статданные, опубликованные в четверг, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 219 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 1679,39 пункта (3,98%) и составил 40545,93 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 274,45 пункта (4,84%) - до 5396,52 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 1050,44 пункта (5,97%), составив 16550,61 пункта.