Поиск

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В третьей партии документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которые раскрыл Минюст США, упоминается, что будущий американский президент Дональд Трамп как минимум восемь раз в 1990-е годы летал на частном самолете этого предпринимателя, сообщают NBC News.

Об этих полетах говорится в электронном письме от января 2020 года, автор которого, федеральный прокурор из Нью-Йорка, пишет неназванному адресату, что в бортовых журналахТрамп "указан в качестве пассажира как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 годы, включая по меньшей мере четыре полета, на которых также присутствовала Гислейн Максвелл".

Максвелл, которая считается сообщницей Эпштейна, отбывает 20-летний тюремный срок по статье о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Кроме того, следует из документов, в 1993 году Трамп и Эпштейн находились на борту самолета вдвоем, не считая экипажа, в другой раз в списках пассажиров значилась 20-летняя женщина, имя которой не разглашается. "В двух других рейсах двое из пассажиров были женщинами которые могли бы стать потенциальными свидетельницами в деле Максвелл", - сообщает телеканал.

NBC подчеркивает, что имя отправителя и получателя письма были скрыты в обнародованных документах, а в самом письме никакие обвинения адрес Трампа не выдвигаются.

Трамп 19 ноября подписал закон, предписывающий Минюсту опубликовать все материалы по делу Эпштейна в течение 30 дней. С момента подписания закона было обнародовано множество фотографий, связанных с делом. В частности, опубликованы фотографии с частного острова финансиста Литл-Сент-Джеймс, на котором, как считается, он удерживал несовершеннолетних девочек и который посещали многие влиятельные люди, а также фотографии из его дома, на которых были замечены Трамп, режиссер Вуди Аллен и предприниматель Билл Гейтс.

Трамп неоднократно заявлял, что никак не был связан с Эпштейном и прекратил с ним общение, когда понял, что мужчина был "больным извращенцем".

Эпштейна обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с Трампом.

Джеффри Эпштейн Дональд Трамп Минюст США Гислейн Максвелл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

 NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым необходимость положить конец конфликтам в мире

Токаев заявил о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по Украине

Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

 Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

В Литве заявили, что большая часть застрявших в Белоруссии фур уже вернулась к перевозкам

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Кибератаку на венесуэльскую нефтяную компанию могли осуществить США

Что случилось этой ночью: вторник, 23 декабря

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

 Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7948 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });