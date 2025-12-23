NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В третьей партии документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которые раскрыл Минюст США, упоминается, что будущий американский президент Дональд Трамп как минимум восемь раз в 1990-е годы летал на частном самолете этого предпринимателя, сообщают NBC News.

Об этих полетах говорится в электронном письме от января 2020 года, автор которого, федеральный прокурор из Нью-Йорка, пишет неназванному адресату, что в бортовых журналахТрамп "указан в качестве пассажира как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 годы, включая по меньшей мере четыре полета, на которых также присутствовала Гислейн Максвелл".

Максвелл, которая считается сообщницей Эпштейна, отбывает 20-летний тюремный срок по статье о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Кроме того, следует из документов, в 1993 году Трамп и Эпштейн находились на борту самолета вдвоем, не считая экипажа, в другой раз в списках пассажиров значилась 20-летняя женщина, имя которой не разглашается. "В двух других рейсах двое из пассажиров были женщинами которые могли бы стать потенциальными свидетельницами в деле Максвелл", - сообщает телеканал.

NBC подчеркивает, что имя отправителя и получателя письма были скрыты в обнародованных документах, а в самом письме никакие обвинения адрес Трампа не выдвигаются.

Трамп 19 ноября подписал закон, предписывающий Минюсту опубликовать все материалы по делу Эпштейна в течение 30 дней. С момента подписания закона было обнародовано множество фотографий, связанных с делом. В частности, опубликованы фотографии с частного острова финансиста Литл-Сент-Джеймс, на котором, как считается, он удерживал несовершеннолетних девочек и который посещали многие влиятельные люди, а также фотографии из его дома, на которых были замечены Трамп, режиссер Вуди Аллен и предприниматель Билл Гейтс.

Трамп неоднократно заявлял, что никак не был связан с Эпштейном и прекратил с ним общение, когда понял, что мужчина был "больным извращенцем".

Эпштейна обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с Трампом.