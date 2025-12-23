Поиск

США направили в район Карибского моря авиацию для спецопераций и грузовые самолеты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам американских чиновников и согласно открытым данным слежения за полетами, США перебросили значительное количество летательных аппаратов для спецопераций и несколько самолетов с войсками и оборудованием на этой неделе в регион Карибского моря. Это дает США дополнительные варианты при проведении возможных военных операций в регионе", - отмечает WSJ.

По словам одного из собеседников издания, речь идет минимум о десяти конвертопланах V-22, которые прибыли с базы ВВС "Кэннон" в штате Нью-Мексико. Также в Пуэрто-Рико прилетели военно-транспортные самолеты Boeing C-17 - c баз армии США "Форт-Стюарт" и "Форт-Кэмбелл".

WSJ напоминает, что на базе "Кэннон" дислоцируется 27-е авиационное крыло специальных операций ВВС США; в "Форт-Кэмбелле" - 160-й авиационный полк специальных операций и 101-я воздушно-десантная дивизия, а в "Форт-Стюарте" - 1-й батальон 75-го полка рейнджеров.

27-е авиационное крыло и 160-й авиационный полк обучены поддержке миссий по незаметному проникновению на территорию противника и эвакуации, по оказанию поддержки с воздуха и огневой поддержке; рейнджеров готовят для захвата аэродромов и обеспечения безопасности других групп спецназа, когда они устраняют или захватывают цели, отмечает газета.

В Южном командовании ВС США отказались предоставлять информацию о подобных перемещениях войск.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу, также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

