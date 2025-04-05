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В США для переговоров прибыл советник по нацбезопасности Тайваня

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности тайваньской администрации Джозеф Ву находится в Вашингтоне для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Переговоры пройдут по существующему так называемому "секретному каналу", отмечает издание.

Китай рассматривает официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем как нарушение его суверенитета и территориальной целостности в нарушение главного принципа установления дипотношений между двумя странами о признании существования одного Китая. За счет таких контактов, считает Пекин, США поддерживают сторонников "независимости Тайваня".

Министр иностранных дел КНР Ван И в рамках прошедшей в марте сессии ВСНП заявил: "Попытки сдерживать Китай за счет разыгрывания тайваньской карты обречены на провал. Воссоединение Родины - неудержимая историческая тенденция".

Ранее на этой неделе китайская армия провела масштабные военные учения с целью отработки подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

В учениях были задействованы сухопутные войска, военно-морские, военно-воздушные силы, ракетные войска, осуществлялось боевое патрулирование, нацеленное на захват всеобъемлющего превосходства, удары по морским и наземным целям, меры и способы блокирования важнейших районов и морских путей, о чем ранее завил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

Он подчеркнул, что учения - "суровое предупреждение и силовое сдерживание сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, законное и необходимое действие для защиты суверенитета и национального единства Китая".

Тайвань Джозеф Ву США
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