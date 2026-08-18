Что случилось этой ночью: вторник, 18 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- С вечера понедельника в сторону Московского региона летели более 600 БПЛА. На подлете к столице сбито 103 дрона.

- БПЛА попал в логистический центр Wildberries в Подмосковье. Пострадавших нет, повреждения склада незначительные.

- Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства. Только 33% респондентов заявили, что одобряют деятельность президента.

- Восемь альпинистов не вышли на связь с МЧС при восхождении на Эльбрус в КБР. Спасатели выдвинулись на поиски.

- Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об атаке на судно в Ормузском проливе. Было повреждено машинное отделение и погиб член экипажа.

- Премьер Британии Энди Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома. Об этом сообщает Politico.