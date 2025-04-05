Президент Ирана заявляет о готовности к равноправному диалогу с США

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона выступает за равноправный диалог с США по спорным вопросам, заявил в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Президент завил, что внешняя политика Ирана основана на конструктивном взаимодействии и на равноправном диалоге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

В нем указывается, что в ходе выступления перед членами правительства Ирана Пезешкиан "выразил от имени Ирана готовность к диалогу, основанному на взаимном уважении". "Он добавил, что недопустимо добиваться переговоров с Ираном и одновременно - угрожать ему", - сказано в сообщении.

"Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?" - спросил президент.

При этом западные СМИ отмечают, что в этом послании, адресованном США, не уточняется, согласен ли Тегеран на прямые переговоры с Вашингтоном.

Ранее СМИ сообщали, что США добиваются именно прямых переговоров по иранской ядерной проблеме, тогда как Иран согласен только на переговоры через посредников.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что если ему не удастся решить путем переговоров проблему с иранским атомом, то он будет вынужден использовать другие методы, в том числе - силовые.