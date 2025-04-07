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Эстония на несколько дней закроет переход Ивангород-Нарва

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска "Нарва" в Эстонии на границе с Ленинградской областью не будет работать с 30 апреля по 2 мая для пешеходов, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) со ссылкой на решение правительства.

Речь идет о пункте пропуска "Нарва-1" (сопредельный на российской стороне - "Ивангород").

СЗТУ напоминает: на росийско-эстонском участке государственной границы для пересечения доступны многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) "Куничина Гора"и "Шумилкино" в Псковской области.

С 1 февраля 2024 года границу в МАПП "Ивангород" можно только перейти пешком, автомобильная составляющая закрыта на реконструкцию. У погранперехода периодически образовываются очереди, которые российская таможня объясняет решением Эстонии в одностороннем порядке прекратить круглосуточную работу пункта пропуска "Нарва". Сейчас он открыт с 7:00 до 23:00.

Ивангород Нарва СЗТУ Эстония Псковская область Ленинградская область
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