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Дипломаты России и Индии обсудили либерализацию визового режима

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве во вторник состоялись российско-индийские консульские консультации, в ходе которых были обсуждены актуальные проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, сообщает МИД РФ.

"Особое внимание было уделено дальнейшей либерализации визового режима, вопросам защиты прав и законных интересов российских и индийских граждан, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке". "Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия на консульском направлении", - сообщает МИД.

МИД РФ Индия
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