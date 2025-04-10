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Начинается отправка новобранцев в войска в ходе весеннего призыва в РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отправка призывников со сборных пунктов в Вооруженные силы начинается в России в четверг.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Этой весной, согласно указу президента РФ Владимира Путина, на срочную военную службу (1 год) призовут 160 тыс. человек.

"Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 10 апреля", - сказал ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

В Минобороны РФ сообщали, что весенняя призывная кампания никак не связана с проведение специальной военной операции на Украине.

По словам Цимлянского, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - заявлял замначальника управления.

31 марта министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ "О призыве в апреле - июле 2025 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", сообщали в Минобороны.

Владимир Цимлянский Андрей Белоусов Минобороны РФ
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