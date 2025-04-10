Алиев заявил, что ЕС должен снять эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз (ЕС) должен снять эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Пять дней назад в Баку было проведено одиннадцатое заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и третье заседание Консультативного совета по зеленой энергетике. (...) Я поднял два важных вопроса, которые должны быть решены европейскими финансовыми институтами и Европейской комиссией, если они хотят продолжать получать большие объемы газа и увеличивать поставки газа из Азербайджана", - сказал Алиев в среду в Баку на встрече с участниками международного форума "К новому мировому порядку".

Отчет о встрече опубликован в четверг на сайте президента Азербайджана.

По его словам, первый поднятый им вопрос - это политика финансовых институтов. При этом он подчеркнул, что теперь у Азербайджана больше газа для экспорта.

"У нас будет несколько миллиардов кубометров газа благодаря строительству электростанций, работающих на зеленых источниках энергии, которые сэкономят газ, используемый сегодня для производства электроэнергии. Итак, все это, грубо говоря, потенциально повышает наши поставки газа минимум на 10 млрд кубометров", - отметил он.

Президент добавил, что транспортная инфраструктура для поставок азербайджанского газа в Европу - Южный газовый коридор - "полностью забита", поэтому коридор нужно расширять "при помощи заемных и корпоративных средств".

"Но здесь мы подходим к тому, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов по ископаемому топливу. Это стратегия, и мы все знаем, что ЕИБ хорошо интегрирован с Европейской комиссией. Хотя на официальном уровне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не приостановил финансирование ископаемого топлива, но он сохраняет его на очень незначительном уровне. (...) Итак, это вопрос номер один. Эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу должно быть снято. Им нужно посмотреть на действия президента (США Дональда - ИФ) Трампа в отношении ископаемого топлива и не опоздать", - сказал он.

Алиев подчеркнул, что вторым важным фактором являются долгосрочные контракты.

"Евросоюз говорит, что в 2050 году они станут углеродно-нейтральными, а затем они просят меня вкладывать инвестиции и производить больше газа. Так куда пойдет этот газ? Если вы не возьмете его у нас, то зачем мне инвестировать или почему я должен рассматривать ваш рынок как свой основной рынок? (...) Мы можем смотреть не только на Запад, мы можем смотреть на Восток, на Юг. Это важно для будущего развития газовой промышленности Азербайджана и для энергетической безопасности Европы", - отметил он.

Президент добавил, что в Баку знают о проблемах европейской энергетической безопасности, и подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время поставляет газ в двенадцать стран, десять из которых - европейские (восемь из них - члены ЕС).

Алиев также уточнил, что Азербайджан участвует в газификации Албании, обсуждает проект газификации в Болгарии. Кроме того, по его словам, есть и другие проекты в энергетике, связанные со странами ЕС.