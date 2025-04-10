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Алиев заявил о необходимости пресечь деятельность еще четырех западных организаций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости пресечения деятельности Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International и Transparency International.

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"То, что начал делать президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ИФ), очень многообещающе, и я думаю, что ему не следует останавливаться. USAID, конечно, монстр номер один - это полностью коррумпированная структура. Хорошо, что уже прекращено вещание радиостанций "Радио Свобода" и "Голос Америки". Но этого недостаточно. Нужно копать глубже. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Transparency International - всю эту инфраструктуру политических противников необходимо полностью вывести из строя", - сказал Алиев в среду в Баку на встрече с участниками международного форума "К новому мировому порядку".

По словам главы государства, в Азербайджане знают конкретных людей, в том числе в посольствах, участвующих в незаконной деятельности, и "готовы предоставить американским правоохранительным органам всю информацию о деструктивных действиях предшественников господина Трампа".

USAID Голос Америки Дональд Трамп Ильхам Алиев
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