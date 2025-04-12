Лавров примет участие в Анталийском дипломатическом форуме в Турции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу примет участие в Анталийском дипломатическом форуме.

"12 апреля Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме. В ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами", - сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о графике министра на "полях" Анталийского дипломатического форума в Турции, Захарова отмечала, что он еще верстается, украинская тематика будет среди обсуждаемых тем.

"Встреч будет немало. Конечно, ситуация вокруг Украины будет обсуждаться буквально на каждой встрече. Планируется ли специальная какая-то встреча исключительно и только по этой теме, - такой информации у меня нет", - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли встреча Лаврова с украинским коллегой, который в это же время будет участвовать в форуме, Захарова сказала: "Обращений с их стороны не поступало".

В этом году форум проходит с 11 по 13 апреля, его тема - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Как ожидается, в нем примут участие порядка 450 представителей из 140 стран. Среди них более 20 глав государств и правительств, 74 министра, а также их заместители и парламентарии. Освещать работу форума будут 950 журналистов почти их 50 стран.