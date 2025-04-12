Поиск

Лавров примет участие в Анталийском дипломатическом форуме в Турции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу примет участие в Анталийском дипломатическом форуме.

"12 апреля Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме. В ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами", - сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о графике министра на "полях" Анталийского дипломатического форума в Турции, Захарова отмечала, что он еще верстается, украинская тематика будет среди обсуждаемых тем.

"Встреч будет немало. Конечно, ситуация вокруг Украины будет обсуждаться буквально на каждой встрече. Планируется ли специальная какая-то встреча исключительно и только по этой теме, - такой информации у меня нет", - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли встреча Лаврова с украинским коллегой, который в это же время будет участвовать в форуме, Захарова сказала: "Обращений с их стороны не поступало".

В этом году форум проходит с 11 по 13 апреля, его тема - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Как ожидается, в нем примут участие порядка 450 представителей из 140 стран. Среди них более 20 глав государств и правительств, 74 министра, а также их заместители и парламентарии. Освещать работу форума будут 950 журналистов почти их 50 стран.

Сергей Лавров МИД РФ Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в Бразилии в марте обновила максимум более чем за два года

Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

SpaceX стала главным поставщиком услуг по запускам для Пентагона

Китай объявил об увеличении пошлин на товары из США до 125%

Китай объявил об увеличении пошлин на товары из США до 125%

Лавров уверен, что США пытаются вникнуть в суть украинского кризиса

Лавров уверен, что США пытаются вникнуть в суть украинского кризиса

Axios сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф направляется в Россию

Axios сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф направляется в Россию

Что случилось этой ночью: пятница, 11 апреля

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });