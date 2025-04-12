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Иран и США продолжат переговоры по атому на следующей неделе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации Ирана и США завершили в субботу раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе, сообщает агентство Mehr со ссылкой на иранскую сторону.

"Представитель МИД Ирана сообщил в Омане, что стороны согласились продолжить переговоры на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным иранской стороны, субботние переговоры продлились около 2,5 часов. В роли посредника на них выступили власти Омана. При этом в делегации Ирана отметили, что главы обеих делегаций, тем не менее, несколько минут пообщались напрямую по завершению переговорного процесса.

Иранские СМИ пока не называют день, когда пройдет следующий раунд консультаций. Нет информации и о том, кто в нем примет участие. В субботу иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Иран США
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