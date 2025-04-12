Трамп подтвердил, что не допустит, чтобы Иран обладал ядерным оружием

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иран не должен обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они не могут обладать ядерным оружием", - подтвердил Трамп свою позицию по этому вопросу журналистам президентского пула.

В то же время, он сказал, что хочет, чтобы Иран превратился в счастливую и великую страну.

Как сообщалось, высокопоставленные представители США и Ирана встретятся в Омане в субботу для обсуждения иранской ядерной программы.

Делегации на переговорах возглавят спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.