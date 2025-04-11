США хотят ликвидации ядерной программы Ирана, но готовы на компромиссы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - США начнут переговоры в Омане с требования ликвидировать ядерную программу Ирана, однако готовы идти на компромиссы для достижения соглашения, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Я думаю, мы начнем переговоры с того, что нужно ликвидировать эту программу. Это наша позиция сегодня... Кстати, это не значит, что в конечном итоге мы не найдем другие пути к компромиссу между двумя странами", - приводит его слова The Wall Street Journal в пятницу.

Уиткофф отметил, что если Иран отвергнет полный отказ от ядерной программы, то спецпосланник будет обсуждать этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что США в любом случае не могут допустить использования ядерного потенциала Ирана для вооружения страны. Вашингтон не намерен позволить Тегерану разработать ядерное оружие.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что переговоры Тегерана и Вашингтона состоятся в субботу в Омане. По его данным, контакты будут проходить через посредников. Позже в Белом доме заявили, что переговоры будут прямыми.