Министры иностранных дел Армении и Турции обсудили двусторонние отношения
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан обсудили отношения двух стран, обменялись мнениями о региональных событиях, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"Министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня армяно-турецких отношений. Собеседники также обменялись мнениями о региональных и международных событиях", - говорится в сообщении.
Встреча Мирзояана и Фидана прошла на полях дипломатического форума в Анталии.
Ранее в субботу состоялась встреча Мирзояна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.