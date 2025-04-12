Министры иностранных дел Армении и Турции обсудили двусторонние отношения

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан обсудили отношения двух стран, обменялись мнениями о региональных событиях, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня армяно-турецких отношений. Собеседники также обменялись мнениями о региональных и международных событиях", - говорится в сообщении.

Встреча Мирзояана и Фидана прошла на полях дипломатического форума в Анталии.

Ранее в субботу состоялась встреча Мирзояна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.