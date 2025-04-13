Мирзоян обсудил со спецпредставителем генсека НАТО нормализацию отношений Еревана и Баку

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил нормализацию отношений с Азербайджаном со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

"Я подчеркнул важную веху, достигнутую в процессе нормализации отношений с Азербайджаном: завершение работы над текстом мирного соглашения и позицию Армении по его подписанию", - написал Мирзоян в соцсети X.

Встреча прошла в воскресенье в Анталье.

Накануне "на полях" Анталийского дипломатического форума Мирзоян провел двусторонние встречи с главами МИД Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.