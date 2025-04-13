ПВО Белоруссии с начала года уничтожила 18 БПЛА самолетного типа

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Войска противовоздушной обороны Белоруссии с начала 2025 года уничтожила почти два десятка беспилотников самолетного типа, заявил командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович в воскресенье в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, зафиксированы 128 случаев нарушения государственной границы в воздушном пространстве.

"У нас боевое применение 23 раза: наши дежурные силы уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Лукьянович.