Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 ноября

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россиянка пострадала в результате стрельбы в Кракове. Накануне 25-летний мужчина открыл огонь из автомобиля по прохожим в центре города, 6 человек погибли, 16 получили ранения. Подозреваемый задержан. Позже сотрудники полиции обнаружили в его доме тела еще 3 человек.

- Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на $15 млрд, сообщает Financial Times. Кроме того, конгрессмены от Демократической партии работают над дополнительными санкциями против России и продолжением передачи Киеву разведданных и ракет-перехватчиков.

- В КСИР заявили, что два танкера подорвались на минах близ Ормузского пролива. Два взрыва прогремели на иранском острове Кешм в районе Ормуза. США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе, пытавшемуся прорвать блокаду Ирана.

- Более 300 тыс. абонентов остались без света в ЛНР после атаки БПЛА накануне вечером. В Ростовской области обломки дронов повредили полотно моста.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 140 бесплотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.