Поиск

Франция вышлет 12 алжирских посольских и консульских работников

Посол Франции в Алжире отзывается для консультаций

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Франция объявила о симметричных мерах в связи с решением властей Алжира выслать 12 сотрудников французского посольства, возложив на алжирские власти ответственность за ухудшение двусторонних отношений.

Как говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте Елисейского дворца, решение алжирских властей "является неоправданным и непонятным". "Ответственность за резкое ухудшение наших двусторонних отношений ложится на алжирские власти", - отмечается в документе.

"В этом контексте Франция примет симметричные меры по высылке двенадцати сотрудников, служащих в алжирской консульской и дипломатической сети во Франции. Президент республики принял решение отозвать посла Франции в Алжире г-на Стефана Ромате для консультаций", - сообщили в канцелярии французского президента.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что "возобновление диалога отвечает интересам Франции и Алжира". "Президент республики призывает власти Алжира проявить ответственность в рамках требовательного и конструктивного диалога, начатого 31 марта с президентом Алжира", - сказано в сообщении Елисейского дворца.

В минувшее воскресенье власти Алжира объявили персонами нон грата 12 имеющих дипломатический статус сотрудников посольства, предоставив им 48 часов на выезд из страны. Это решение было реакцией на арест в пятницу в Париже трех алжирцев, включая консульского работника. Их подозревают в причастности к похищению алжирского оппозиционера, выступающего против властей Алжира и находящегося в изгнании во Франции.


Франция Алжир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

Апелляционный суд оставила главу Гагаузии Гуцул под домашним арестом

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

В ЕК считают, что план ЕС по отказу от энергоносителей из РФ должен включать СПГ

Российское посольство в Швеции подверглось акту вандализма

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });