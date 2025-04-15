Франция вышлет 12 алжирских посольских и консульских работников

Посол Франции в Алжире отзывается для консультаций

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Франция объявила о симметричных мерах в связи с решением властей Алжира выслать 12 сотрудников французского посольства, возложив на алжирские власти ответственность за ухудшение двусторонних отношений.

Как говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте Елисейского дворца, решение алжирских властей "является неоправданным и непонятным". "Ответственность за резкое ухудшение наших двусторонних отношений ложится на алжирские власти", - отмечается в документе.

"В этом контексте Франция примет симметричные меры по высылке двенадцати сотрудников, служащих в алжирской консульской и дипломатической сети во Франции. Президент республики принял решение отозвать посла Франции в Алжире г-на Стефана Ромате для консультаций", - сообщили в канцелярии французского президента.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что "возобновление диалога отвечает интересам Франции и Алжира". "Президент республики призывает власти Алжира проявить ответственность в рамках требовательного и конструктивного диалога, начатого 31 марта с президентом Алжира", - сказано в сообщении Елисейского дворца.

В минувшее воскресенье власти Алжира объявили персонами нон грата 12 имеющих дипломатический статус сотрудников посольства, предоставив им 48 часов на выезд из страны. Это решение было реакцией на арест в пятницу в Париже трех алжирцев, включая консульского работника. Их подозревают в причастности к похищению алжирского оппозиционера, выступающего против властей Алжира и находящегося в изгнании во Франции.



