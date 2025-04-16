Рост ВВП Китая в I квартале остался на уровне 5,4%, лучше прогноза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Китая в первом квартале 2025 года выросла на 5,4% в годовом выражении - до 31,875 трлн юаней ($4,33 трлн), говорится в отчете Государственного статистического управления.

Темпы роста ВВП остались такими же, как и в четвертом квартале прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали замедления до 5,1%, по данным Trading Economics.

Повышение ВВП КНР в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев составило 1,2% (при среднем прогнозе в 1,4%). В октябре-декабре рост экономики составлял 1,6% в поквартальном сравнении.