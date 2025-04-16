Президента Италии госпитализировали для плановой операции на сердце

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президента Италии Серджо Маттареллу госпитализировали для плановой установки кардиостимулятора, сообщают в среду итальянские СМИ.

С вечера вторника он находится в больнице "Санто Спирито" в Риме, его состояние стабильное.

Отмечается, что незадолго до госпитализации итальянский президент встретился с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.

Маттарелле 83 года. Он занимает пост президента с 2015 года.