Поиск

США применяют против хуситов самые мощные неядерные авиабомбы в своем арсенале

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit наносят удары по военным объектам йеменских хуситов мощными противобункерными авиабомбами GBU-57, сообщил телеканал Fox News.

Американская корректируемая противобункерная авиационная бомба GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) является одной из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале ВВС США.

На данный момент единственным штатным носителем этой авиабомбы является стратегический бомбардировщик B-2A. Он способен нести только одну GBU-57. Ее масса превышает 13,6 т, длина достигает 6,2 м, а диаметр корпуса - 800 мм. Авиабомба способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Внутри боевой части находятся два заряда взрывчатого вещества общей массой более 2,4 т.

В операциях задействованы шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit ВВС США, которые размещены на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

В нанесении ударов по целям хуситов также используется палубная авиация авианосца USS Harry Truman, который уже давно несет боевое дежурство в центральной части Красного моря, и истребители авианосца USS Carl Vinson, который на днях прибыл в район Аденского залива. Самолеты практически круглосуточно наносят удары по военным объектам йеменских хуситов.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по военным объектам хуситов. Палубная авиация авианосца USS Harry Truman с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала широкомасштабную операцию против них. Оба американских авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

Хроника 17 декабря 2023 года – 16 апреля 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
США ВВС США хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президента Италии госпитализировали для плановой операции на сердце

Рубио и Уиткофф посетят Францию для переговоров по Украине и Ирану

Что случилось этой ночью: среда, 16 апреля

Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Советник шефа Пентагона отправлен в отпуск из-за расследования утечки информации

Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн

Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн
Операция США и союзников против хуситов

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

Апелляционный суд оставила главу Гагаузии Гуцул под домашним арестом

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });