Истек срок объявленного Россией в зоне СВО режима прекращения огня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Истек срок действия режима прекращения огня, который был объявлен Россией в зоне СВО в связи с Пасхой.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, режим прекращения огня и ведения боевых действий вводился с 18:00 по Москве 19 апреля до 00:00 по Москве 21 апреля.

В воскресенье Минобороны РФ заявило о многократном нарушении Украиной режима прекращения огня.

По информации Минобороны РФ, в ночь на воскресенье ВСУ предприняли попытки атаковать позиции российских войск в ДНР, их отразили.

По данным министерства, с момента объявления режима прекращения огня ВСУ 444 раза обстреляли из орудий и миномётов позиции российских войск, осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов.

"В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - сообщало Минобороны РФ в воскресенье.