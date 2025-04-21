Число банкротств компаний в РФ в I квартале сократилось на 22,1%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ в первом квартале 2025 года составило 1629, это на 22,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2092), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Значительнее - на 39,1% (с 6968) - до 4205 сократилось количество уведомлений от кредиторов о намерении инициировать банкротство должников. Число процедур наблюдения уменьшилось на 31,6% (1184) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это абсолютный минимум, если рассматривать первые кварталы всего периода сбора информации с апреля 2011 года, свидетельствуют данные "Федресурса".

Одновременно растет доля должников, которые сами инициируют собственное банкротство: в январе-марте 2025 года она составила 14,8%, тогда как в аналогичные месяцы годом ранее была на уровне 7,1%. На этом фоне Федеральная налоговая служба в качестве заявителя выступила в 18,1% дел, годом ранее - в 26%. Тем не менее основную часть процедур по-прежнему начинают конкурсные кредиторы: в 66,6% случаев (годом ранее 66,9%). Сотрудники инициировали банкротство работодателя в 0,2% дел.

Судебные реабилитационные процедуры - внешнее управление и финансовое оздоровление - по-прежнему непопулярны. В январе-марте 2025 года суды ввели 12 таких процедур, годом ранее за те же три месяца - 14.

"Количество новых процедур банкротств юридических лиц находится сейчас на минимальном уровне. Если стороны готовы договариваться для сокращения расходов на процедуру банкротства, то это позитивный тренд, создаются стимулы для реструктуризации долга", - сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

"Кредиторы все менее активно банкротят своих должников, предпочитая механизмы внесудебной реструктуризации, в том числе из-за удорожания ликвидационных процедур после повышения судебных пошлин", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Сокращение числа банкротств в первые месяцы 2025 года, по мнению основателя правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуарда Олевинского, связано с двумя факторами. Это стимулирование экономики за счет существенного роста государственных расходов на оборону и безопасность, и существенный рост барьера входа для кредиторов в виде повышения минимальной суммы требований до 2 млн рублей и увеличения размера госпошлин на порядки, полагает он.

"Я не ожидаю изменения этого тренда в ближайшее время, так как оба этих фактора остаются", - говорит он.

С сентября 2024 года размер госпошлин за инициирование дела о несостоятельности для организаций вырос с 6 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для граждан - с 300 руб. до 10 тыс. руб. Однако при обращении должника с заявлением о признании его банкротом госпошлина не взимается.

Кроме того, весной минувшего года с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей была повышена минимальная сумма долга, которая позволяет кредитору инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.