Прямые иностранные инвестиции в Китай в марте выросли на 13,2%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в марте 2025 года увеличился на 13,2% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства торговли страны.

Тем не менее по итогам первого квартала они упали на 10,8% до 269,2 млрд юаней ($37,35 млрд). На обрабатывающую промышленность пришлось 71,51 млрд юаней, на сферу слуг - 193,33 млрд юаней.

ПИИ государств АСЕАН в КНР в первом квартале выросли на 56,2%, Европейского союза - на 11,7%, Швейцарии - на 76,8%, Великобритании - на 60,5%, Японии - на 29,1%, Южной Кореи - на 12,9%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В январе-марте в стране было зарегистрировано более 12,6 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 4,3% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2024 года рухнул на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней. Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).