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Китай в марте снизил импорт шоколада из РФ более чем в два раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китай в марте импортировал из РФ шоколада на $824,2 тыс., что в 2,1 раза меньше, чем в марте прошлого года (на $1,741 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В то же время по итогам первого квартала импорт превысил показатель аналогичного периода 2024 года и составил $6,452 млн против $5,474 млн годом ранее.

В первом квартале Китай импортировал шоколад из 59 стран. Наиболее крупными поставщиками были Италия (на $23,1 млн), Бельгия (на $17,6 млн) и Швейцария (на $11,4 млн).

В то же время импорт российских кондитерских изделий, не содержащих какао, в первом квартале вырос в 1,8 раза, до $615,3 тыс. с $342,6 тыс. годом ранее.

Ведущими поставщиками этой продукции на китайский рынок были США (на $15,9 млн), Таиланд (на $12,9 млн), Япония (на $7,2 млн), Германия (на $5,9 млн), Малайзия (на $5,4 млн).

Всего эти сладости закупались в 57 странах.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ шоколада на $64,733 млн, что на 16,7% больше, чем в 2023 году ($55,456 млн). Импорт кондитерских изделий, не содержащих какао, составил $2,5 млн против $1,5 млн в 2023 году.

КНР РФ
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