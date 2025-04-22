British Steel приостановила увольнение до 2,7 тыс. сотрудников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Британская сталелитейная компания British Steel поставила на паузу планы уволить до 2,7 тыс. сотрудников на фоне смены руководства, пишет Financial Times.

Ранее сообщалось, что компания, принадлежащая китайской Jingye Group, закрывает два завода на территории страны. После неудачных переговоров власти Великобритании вмешались и сменили руководство в British Steel. Власти ищут покупателя на актив, при этом британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс отметил, что национализация предприятия является "вероятной опцией".

Во вторник Лиза Коулсон, временно исполняющая обязанности главного коммерческого директора British Steel, подтвердила, что руководство компании завершило консультации по поводу объявленных прежним руководством увольнений.

British Steel - единственная сталелитейная компания в Великобритании. Если два ее завода будут закрыты, Британия станет единственной страной в G7 без собственных мощностей по выплавке стали, отмечает Financial Times.

Всего в компании работает порядка 4,5 тыс. человек.