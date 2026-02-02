Flacks Group заинтересовалась покупкой проблемной British Steel

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Flacks Group заинтересована в приобретении British Steel и объединении ее с другим проблемным сталелитейным заводом в Италии для создания одной из крупнейших металлургических групп в Европе, пишет Financial Times.

Flacks Group бизнесмена Майкла Флэкса специализируется на реструктуризации предприятий. Инвестор заявил изданию, что он очень заинтересован в приобретении British Steel.

"Кто-то должен взять под контроль British Steel. Это завод национального значения, - сказал он. - Я вижу потрясающую возможность, которую большинство людей упустили из виду в этом секторе. Я большой, оптимистичный инвестор".

Флэкс сказал, что работает с инвестиционными банкирами над подготовкой предложения.

История завода в Сканторпе была непростой: за последнее десятилетие было предпринято несколько неудачных попыток превратить его в прибыльный бизнес. Британская частная инвестиционная группа Greybull Capital приобрела предприятие у индийской Tata Steel в 2016 году всего за 1 фунт, но в 2019 году сталелитейная компания обанкротилась и была передана под внешнее управление. В марте 2020 года китайская Jingye Steel спасла завод от закрытия, купив British Steel у официального британского конкурсного управляющего примерно за 50 млн фунтов ($68,5 млн).

Правительство взяло под контроль British Steel весной 2025 года на фоне опасений, что Jingye планирует уйти с завода в Сканторпе, который терпел убытки в размере 700 тыс. фунтов стерлингов в сутки. Это решение позволило сохранить рабочие места для 3,5 тыс. сотрудников предприятия, но расходы на содержание компании легли на плечи налогоплательщиков.

Правительство выделило 274 млн фунтов на поддержание работы British Steel, поставку сырья, выплату заработной платы и погашение неоплаченных счетов, в том числе для малых предприятий в цепочке поставок.

Интерес Флэкса возник после того, как в ноябре британские СМИ сообщили, что правительство Великобритании ведет переговоры с банкирами о возможной продаже сталелитейного завода. Процесс находится на ранней стадии. Приобретение British Steel будет сложным процессом, требующим государственной поддержки, а Jingye, вероятнее всего, потребует компенсацию, которая может превысить 1 млрд фунтов.

Состояние Флэкса, по данным Sunday Times Rich List, составляет около 1,7 млрд фунтов. Он также близок к заключению сделки по приобретению итальянского сталелитейного завода, ранее известного как Ilva.

"Моя цель - объединить европейские сталелитейные предприятия, - сказал Флэкс. - Будет рост инфраструктуры. Люди будут более охотно сотрудничать с British Steel, потому что завод не будет в китайских руках".

Флэкс заявил, что работает над привлечением 5 млрд евро государственного и банковского финансирования для очистки и оздоровления итальянского сталелитейного завода, который долгое время страдал от серьезных экологических проблем.

Flacks Group, базирующаяся в Майами, владеет промышленными предприятиями, включая Pleuger (поставщик для водопроводной отрасли) и Aldrich (выпускает насосы, используемые в сталелитейном производстве).

В Великобритании Флэкс, пожалуй, наиболее известен своей неудачной попыткой приобрести компанию по продаже товаров для дома Laura Ashley за 20 млн фунтов в 2019 году, отмечает FT. Он также рассматривал возможность поглощения сети дисконтных магазинов Poundworld, но сделка так и не состоялась. Обе компании впоследствии подали заявления о банкротстве.