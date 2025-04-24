Nestle в I квартале увеличила продажи на 2,8%, лучше прогнозов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, в первом квартале 2025 года увеличила выручку на 2,8% в органическом выражении за счет повышения цен на свою продукцию, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 2,6%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 22,6 млрд швейцарских франков ($27,33 млрд) по сравнению с 22,09 млрд франков за аналогичный период прошлого года.

Компания увеличила цены на свои товары в среднем на 2,1%, тогда как объем продаж повысился всего на 0,7%.

Выручка Nestle в Северной и Южной Америках в январе-марте практически не изменилась в годовом выражении и составила 8,6 млрд франков, в странах Азии, Африки и Океании показатель вырос на 3,6%, до 5,5 млрд франков, в Европе - на 2,5%, до 4,4 млрд франков.

Продажи кофе и кофемашин Nespresso повысились на 6,1% и составили 1,6 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) доходы увеличились на 5,4% до 1,6 млрд франков.

Продажи воды и напитков выросли на 3,9% до 0,8 млрд франков.

По итогам 2025 года компания по-прежнему планирует органический рост выручки, намерена зафиксировать рентабельность на уровне не менее 16%.

Котировки акций Nestle в начале торгов в четверг поднимаются на 0,2%. Капитализация компании с начала текущего года повысилась на 16,7% (до 224,7 млрд франков), в то время как швейцарский фондовый индекс SMI поднялся на 1,8%.

Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 277 тыс. человек.