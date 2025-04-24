Поиск

Nestle в I квартале увеличила продажи на 2,8%, лучше прогнозов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, в первом квартале 2025 года увеличила выручку на 2,8% в органическом выражении за счет повышения цен на свою продукцию, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 2,6%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 22,6 млрд швейцарских франков ($27,33 млрд) по сравнению с 22,09 млрд франков за аналогичный период прошлого года.

Компания увеличила цены на свои товары в среднем на 2,1%, тогда как объем продаж повысился всего на 0,7%.

Выручка Nestle в Северной и Южной Америках в январе-марте практически не изменилась в годовом выражении и составила 8,6 млрд франков, в странах Азии, Африки и Океании показатель вырос на 3,6%, до 5,5 млрд франков, в Европе - на 2,5%, до 4,4 млрд франков.

Продажи кофе и кофемашин Nespresso повысились на 6,1% и составили 1,6 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) доходы увеличились на 5,4% до 1,6 млрд франков.

Продажи воды и напитков выросли на 3,9% до 0,8 млрд франков.

По итогам 2025 года компания по-прежнему планирует органический рост выручки, намерена зафиксировать рентабельность на уровне не менее 16%.

Котировки акций Nestle в начале торгов в четверг поднимаются на 0,2%. Капитализация компании с начала текущего года повысилась на 16,7% (до 224,7 млрд франков), в то время как швейцарский фондовый индекс SMI поднялся на 1,8%.

Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 277 тыс. человек.

Nestle
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД КНР опроверг заявления США о начале переговоров по вопросу пошлин

Узбекистан вернул еще $95 млн из активов дочери экс-президента Каримова

Латвия вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор

Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор

Цена нефти Brent немного повысилась до $66,2 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 24 апреля

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Великобритания, Франция и Германия считают переговоры по Украине в Лондоне продуктивными

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

Трамп считает, что его встреча с Путиным может пройти после визита в Саудовскую Аравию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне93 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });