Трамп заявил, что много раз разговаривал с Си Цзиньпином

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что неоднократно контактировал с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я говорил с ним много раз", - сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться в Рим на похороны папы римского Франциска.

На уточняющий вопрос журналиста, проводил ли президент разговор с Си Цзиньпином уже после введения дополнительных пошлин на китайские товары, американский лидер сказал, что не намерен комментировать эту информацию.

Ранее Трамп признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% являются слишком высокими, и пообещал, что снизит их после заключения торгового соглашения с Пекином.

Также американский президент заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем. Но в МИД КНР назвали ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.