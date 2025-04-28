Уолл-стрит выросла в пятницу и по итогам недели

Рост произошел на ослаблении напряженности между США и КНР

Сотрудник нью-йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,05% и составил 40113,5 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Nvidia Corp., подскочившие на 4,3%. Тем временем цена бумаг Verizon Communications упала на 2,1%.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,74% - до 5525,21 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и составил 17382,94 пункта.

За прошлую неделю Dow прибавил 2,5%, S&P 500 - 4,6%, Nasdaq - 6,7%.

Инвесторы оценивали новые заявления, касающиеся импортных пошлин в США, а также корпоративные отчетности.

Как сообщили СМИ в пятницу, Пекин отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ведут прямые переговоры о торговой сделке.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что у его страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Бессент также сообщил, что уже на следующей неделе условия торговой сделки могут согласовать США и Южная Корея.

"Это хорошее завершение довольно сильной недели, - отметил глава AXS Investments Грег Бассук. - Неделя началась с сильным негативным настроем, однако затем последовало очень активное восстановление. Во многом росту поспособствовало ощущение деэскалации торговой войны с Китаем.

Акции Intel Corp. подешевели на 6,7%, поскольку прогноз одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов на второй квартал разочаровал инвесторов. При этом скорректированная прибыль и выручка Intel в первом квартале оказались выше ожиданий рынка.

Котировки акций оператора связи T-Mobile US упали на 11,2% и стали лидером падения в составе индекса S&P 500 из-за оттока абонентов в прошлом квартале.

Лидером роста в S&P 500 оказались бумаги конкурирующей Charter Communications, подскочившие на 11,4%.

Тем временем цена бумаг Alphabet Inc. выросла на 1,7% на новости, что холдинговая компания Google в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 46% и выручку на 12%, что оказалось лучше прогнозов экспертов.

Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. незначительно увеличил чистую прибыль в прошлом квартале, несмотря на снижение выручки. Компания также ухудшила годовой прогноз, однако котировки ее акций поднялись на 1,3%.

Рыночная стоимость SLB снизилась на 1,2%. Нефтесервисная компания, ранее носившая название Schlumberger, в январе-марте сократила чистую прибыль на 25%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались слабее ожиданий аналитиков.

Акции AbbVie подорожали на 3,2%. Фармацевтическая компания в первом квартале зафиксировала снижение чистой прибыли, но при этом увеличила выручку на 8,4% и улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год.

Котировки бумаг Centene Corp. опустились на 6,3%, хотя страховщик в прошлом квартале нарастил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.