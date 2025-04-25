В Пекине отрицают проведение переговоров с США о пошлинах

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Консультаций или переговоров с американской стороной на тему пошлин Пекин пока не проводил, заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь. Об этом пишет Global Times.

"Коллега из Министерства коммерции и я накануне четко ответили на этот вопрос: никаких консультаций или переговоров по пошлинам еще не было", - сказал он.

Представитель МИД добавил, что США не должны вводить общественность в заблуждение.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры с Китаем по вопросам торговли после того, как Пекин отказался от обсуждений по сделке до отмены всех односторонних пошлин со стороны США.

Западные СМИ информировали, что Трамп ответил репортеру на вопрос о ведении переговоров: "Они встретились сегодня утром". Он отметил, что об участниках переговоров с американской стороны сообщат позже.