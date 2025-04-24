МИД КНР опроверг заявления США о начале переговоров по вопросу пошлин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Китая назвали ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме тарифов, сообщает в четверг The Global Times.

"Насколько я знаю, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по вопросу пошлин, а тем более по соглашению", - сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о начале переговоров США с Китаем и возможном заключении сделки в будущем.

При этом Го Цзякунь отметил, что если "США хотят поговорить, то двери Китая открыты", но диалог должен строиться на взаимоуважении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем. "Да, конечно, каждый день", - ответил Трамп на вопрос о прямых контактах между США и Китаем.