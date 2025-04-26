Поиск

В КНДР спущен на воду новый многоцелевой эсминец

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду нового эсминца для военно-морских сил страны, сообщает ЦТАК.

"В присутствии генерального секретаря ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ), председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции - 25 апреля состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в Нампхоской судостроительной верфи", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын присутствовал на церемонии вместе с дочерью Чжу Э.

"По приказу ЦВК ТПК, подписанному лично товарищем Ким Чен Ыном, новейший многоцелевой эсминец водоизмещением в 5 тыс. тонн определен как корабль класса "Чвэ Хён" и наименован как эсминец "Чвэ Хён"", - отмечает агентство.

Лидер КНДР, выступивший с речью, назвал строительство нового эсминца необходимым шагом для укрепления защиты морского суверенитета страны и "точкой важного старта на пути к строительству передовой морской державы".

Говоря о нынешней ситуации, которая, по его мнению, угрожает безопасности Северной Кореи, Ким Чен Ын отметил "силы агрессии и защиты от агрессии пропорциональны".

"Он осветил обоснованность и необходимость обладания флотом на открытом море, замысел нашей партии о стремительном укреплении боеспособности ВМС в соответствии с первоочередными требованиями для защиты безопасности государства и мировой тенденцией развития ВМС, также подробные пути для его осуществления", - сообщает ЦТАК.

КНДР Ким Чен Ын ВМС эсминец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 26 апреля

США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности

Трамп заявил, что основные позиции сделки по Украине согласованы

Трамп заявил, что основные позиции сделки по Украине согласованы

Подход Трампа к решению проблем иммиграции разделяют 46% американцев

Подход Трампа к решению проблем иммиграции разделяют 46% американцев

В Кремле нацелены на продолжение активного и продуктивного диалога с США

Обострение палестино-израильского конфликта

Запасы продовольственной помощи ООН для жителей Газы закончились

Трамп заявил, что Крым останется с Россией по итогам урегулирования на Украине

Трамп заявил, что Крым останется с Россией по итогам урегулирования на Украине

Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение

Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне105 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });