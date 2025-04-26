В КНДР спущен на воду новый многоцелевой эсминец

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду нового эсминца для военно-морских сил страны, сообщает ЦТАК.

"В присутствии генерального секретаря ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ), председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции - 25 апреля состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в Нампхоской судостроительной верфи", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын присутствовал на церемонии вместе с дочерью Чжу Э.

"По приказу ЦВК ТПК, подписанному лично товарищем Ким Чен Ыном, новейший многоцелевой эсминец водоизмещением в 5 тыс. тонн определен как корабль класса "Чвэ Хён" и наименован как эсминец "Чвэ Хён"", - отмечает агентство.

Лидер КНДР, выступивший с речью, назвал строительство нового эсминца необходимым шагом для укрепления защиты морского суверенитета страны и "точкой важного старта на пути к строительству передовой морской державы".

Говоря о нынешней ситуации, которая, по его мнению, угрожает безопасности Северной Кореи, Ким Чен Ын отметил "силы агрессии и защиты от агрессии пропорциональны".

"Он осветил обоснованность и необходимость обладания флотом на открытом море, замысел нашей партии о стремительном укреплении боеспособности ВМС в соответствии с первоочередными требованиями для защиты безопасности государства и мировой тенденцией развития ВМС, также подробные пути для его осуществления", - сообщает ЦТАК.