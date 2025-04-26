Поиск

СМИ узнали, что США поставят Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Управление военного сотрудничества министерства обороны США (DSCA) представило на утверждение Конгрессу сделку по продаже Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk на общую сумму 2,19 млрд долларов для усиления возможностей Королевского флота, сообщило издание Army Recognition.

Накануне ее одобрил Госдеп США.

Крылатыми ракетами предполагается оснастить корабли ВМС Нидерландов, в частности, фрегаты класса De Zeven Provincien и перспективные корабли, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.

Такое оружие превратит Королевский флот Нидерландов в одни из немногих ВМС среди стран-членов НАТО, способных наносить глубокие удары по наземным целям.

Крылатая ракета Tomahawk, которая может запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, имеет дальность действия 1,6 тыс. км. Она несет 450-килограммовую обычную боеголовку и способна c высокой точностью поражать хорошо защищенные цели.

США Нидерланды Tomahawk
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 400 тыс. человек простились с папой римским Франциском

Взрыв в иранском порту унес жизни четырех человек

Белый дом назвал продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Не менее 500 человек пострадали при взрыве в порту иранского Бендер-Аббаса

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Баканов проведет в Бразилии переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Что случилось этой ночью: суббота, 26 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6270 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне108 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });