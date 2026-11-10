В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби возобновились после 40-минутного перерыва, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

В них принимают участие представители России, США и Украины.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

В начале переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться на пути к миру.

Помимо Мединского, Россию на переговорах также представляют замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

В состав российской делегации также вошли эксперты. В их числе - заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.