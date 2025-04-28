Запуск в США ракеты Alpha с тестовой спутниковой платформой отменен перед самым стартом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Запланированный на понедельник запуск американской легкой ракеты Alpha с экспериментальной платформой, с которой на различные высоты могут отправляться малые спутники, отменен перед самым стартом из-за технических проблем, сообщила компания разработчик Firefly Aerospace.

Запуск двухступенчатой ракеты должен был состояться с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Многоцелевая платформа LM400 (Satellite Bus) компании Lockheed Martin способна нести до шести спутников, которые можно запускать с нее на различные орбиты. В перспективе ее планируется использовать в интересах военных и коммерческих заказчиков. В частности, с платформы предполагается запускать на низкую, среднюю и геосинхронную орбиту аппараты дистанционного зондирования, связи, оптического наблюдения и радиолокации.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту, в том числе в интересах Пентагона.