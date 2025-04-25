Пакистан отрицает причастность к теракту на севере Индии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сенат Пакистана (верхняя палата парламента) единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в теракте на союзной территории Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщает в пятницу пакистанский портал Dawn.

"Пакистан не признает никаких попыток безосновательно связать Пакистан с атакой в городе Пахалгам", - приводит портал выдержки из документа.

Сенат также осудил "подстроенную, нечестную кампанию индийского правительства, цель которой – оклеветать Пакистан", говорится в документе. Исламабад считает, что "Дели использует проблему терроризма" в собственных интересах.

Кроме того, в резолюции осуждается "незаконная и односторонняя приостановка действия Договора о водах Инда, которая является нарушением договора и приравнивается к акту войны".

В резолюции отмечается, что Пакистан будет отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью Sky news отметил, что если "будет полномасштабная атака или что-то подобное, то за этим несомненно последует полномасштабная война".

На вопрос, есть ли у мира поводы для беспокойства, он ответил "да". "Столкновения двух ядерных держав всегда вызывает тревогу", - сказал Асиф.

Позднее в пятницу министр внутренних дел Индии Амит Шах проведет в своей резиденции встречу с высокопоставленными должностными лицами страны, где они обсудят объявленную Индией приостановку действия Договора о водах Инда.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что вооруженные силы Пакистана открыли огонь в ряде районов на Линии контроля – демаркационной линии между Индией и Пакистаном. Сухопутные войска Индии открыли огонь в ответ. О жертвах не сообщается.

Также CNN-News18 со ссылкой на источники писал, что власти Индии рассматривают возможность в ближайшие дни объявить об остановке действия соглашения о прекращении огня с Пакистаном 2021 года. Его заключили после нескольких боестолкновений, произошедших между двумя странами на Линии контроля в период с 2020 по 2021 год.

В Дели считают, что Исламабад не смог пресечь трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства.

Во вторник в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.