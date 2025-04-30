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Китайский корабль "Шэньчжоу-19" c тремя тайконавтами приземлился на севере КНР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами на борту в среду после расстыковки с национальной орбитальной станцией "Тяньгун" совершил посадку на севере страны, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Приземление спускаемой капсулы было осуществлено на посадочную площадку Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В состав экипажа корабля, который находился на станции с 30 октября прошлого года, входят Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции.

По сообщению CMSA, тайконавты извлечены из спускаемой капсулы. После приземления они чувствуют себя хорошо.

Корабль "Шэньчжоу-19" расстыковался с орбитальной лабораторией в 04:00 по пекинскому времени (во вторник в 23:00 по Москве).

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В минувшее воскресенье состоялась церемония передачи экипажу корабля "Шэньчжоу-20" ключей от космической станции. Он состыковался с орбитальной лабораторией 24 апреля. На станцию прибыл сменный экипаж, в состав которого входят Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они будут работать на орбитальной лаборатории до октября.

Миссия "Шэньчжоу-20" является девятой экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тогда три тайконавта прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10 лет.

КНР Тяньгун
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