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Bloomberg сообщил о согласовании Штатами и Украиной финальных деталей по теме ресурсов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Делегации США и Украины находятся на финальной стадии выработки соглашения о природных ресурсах, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, украинские переговорщики находятся в Вашингтоне и дорабатывают финальные детали соглашения по разработке природных ресурсов (...), стороны согласовали основной договор и теперь работают над некоторыми техническими элементами в отдельных текстах", - информирует агентство.

По данным от источников, Киев хотел бы получить общий договор прежде, чем перейти к проработке деталей, но Вашингтон настаивает на утверждении сразу всех элементов будущего партнерства.

Один из собеседников заявил, что оба документа, готовящихся к подписанию, еще предстоит согласовать, в том числе механизмы, благодаря которым работа совместного фонда двух стран, чтобы управлять украинскими инвестиционными проектами, будет отвечать лучшим мировым стандартам качества.

Согласно черновику документа, оказавшемуся в распоряжении Bloomberg, Вашингтон и Киев должны создать условия для роста инвестиций в горнодобывающий сектор и энергетику Украины и в связанные с ними технологии. Кроме того, теперь вкладом США в партнерство с Киевом будет считаться вся будущая военная помощь, которую Вашингтон может передать Украине после подписания соглашения, а не уже осуществленные поставки военной помощи, как власти США хотели изначально.

Ранее в среду газета Financial Times передавала, что у властей США и Украины, которые готовились к скорому подписанию соглашения по ресурсам, в среду возникли серьезные разногласия.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник также сообщало, что украинская и американская стороны могут уже в среду подписать соглашение по природным ресурсам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина незамедлительно подпишет соглашение с Соединенными Штатами.

В начале марта США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

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