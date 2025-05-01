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Более 80 мертвых тюленей обнаружены на берегу Каспия в Казахстане

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружены 88 мертвых тюленей, выброшенных на побережье Каспия, сообщает комитет рыбного хозяйства Минсельхоза страны.

По его информации, туши тюленей обнаружены 29 апреля в ходе мониторинга побережья сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции.

На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата (администрации) и института гидробиологии и экологии. Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района в едином реестре досудебных расследований.

"По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветра, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей. По информации института гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы", - указывается в сообщении комитета.

Таким образом, отмечается в нем, причины гибели тюленей установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели).

Туши собраны и утилизированы на полигоне Тюбкараганского района с соблюдением санитарных норм. Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается.

Казахстан
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