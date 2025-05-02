Баку поставит Турции около 10 млрд куб. м газа в 2025 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует в 2025 г. экспортировать в Турцию 10 млрд куб. м газа, заявил азербайджанский министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Турция имеет для Азербайджана большое значение не только как потребитель, но и как транзитная страна, через которую азербайджанские энергетические ресурсы поступают в европейские государства. В 2025 г. поставки азербайджанского газа в Турцию планируются в объеме порядка 10 млрд куб. м", - сказал министр в пятницу, выступая на министерской сессии "Меняющаяся динамика обеспечения поставок: вызовы и возможности". Его слова приводит пресс-служба министерства энергетики Азербайджана.

Шахбазов подчеркнул, что если Европа действительно заинтересована в больших объемах поставок газа, то должна поддерживать механизмы долгосрочных контрактов.

"В противном случае инвестировать значительные средства в добычу газа становится рискованным - без гарантий его доставки конечному потребителю и продажи на рынке", - сказал он.

Как сообщалось, Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Северной Македонией (меморандум) и Словакией (краткосрочный контракт). С тремя странами - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объёмом поставок, с остальными - контракты без точных объёмов закупки.

Азербайджанский газ экспортируется также в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и газопроводу Газимагомед - Газах).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шахдениз.

По данным регулятора энергорынка Турции (EPDK), Азербайджан в 2024 г. экспортировал в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (рост на 11,9% к показателю 2023 г.).