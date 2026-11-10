Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Участникам трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби предстоит обсудить многие идеи, подготовленные США совместно с европейскими странами и Украиной, заявил во вторник американский спецпосланник Джаред Кушнер.
"Мы совместно сформулировали много этих идей", - сказал он в начале переговоров.
Ранее во вторник у США состоялись контакты с представителями Украины, ЕС, НАТО, ряда европейских стран.