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Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби

Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби
Зять президента США Джаред Кушнер на трехсторонней встрече
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Участникам трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби предстоит обсудить многие идеи, подготовленные США совместно с европейскими странами и Украиной, заявил во вторник американский спецпосланник Джаред Кушнер.

"Мы совместно сформулировали много этих идей", - сказал он в начале переговоров.

Ранее во вторник у США состоялись контакты с представителями Украины, ЕС, НАТО, ряда европейских стран.

Джаред Кушнер Абу-Даби
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