Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем во вторник.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:53 мск дешевеют на $2,65 (2,86%), до $89,92 за баррель. Котировки североморской марки опустились ниже $90 за баррель впервые с августа.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $2,43 (2,8%), до $84,42 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent упала в цене на 5,9%, WTI - на 4,4%. Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по иранскому урегулированию есть прогресс. "Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались", - написал президент в соцсети Truth Social.

Рынок по-прежнему реагирует на примирительный тон заявлений Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Атаки на суда вокруг Ормузского пролива все еще происходят, однако мы не видим того уровня эскалации, который вызвал бы появление на рынке новой премии за риск", - добавил он.