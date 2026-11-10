Поиск

Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем во вторник.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:53 мск дешевеют на $2,65 (2,86%), до $89,92 за баррель. Котировки североморской марки опустились ниже $90 за баррель впервые с августа.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $2,43 (2,8%), до $84,42 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent упала в цене на 5,9%, WTI - на 4,4%. Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по иранскому урегулированию есть прогресс. "Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались", - написал президент в соцсети Truth Social.

Рынок по-прежнему реагирует на примирительный тон заявлений Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Атаки на суда вокруг Ормузского пролива все еще происходят, однако мы не видим того уровня эскалации, который вызвал бы появление на рынке новой премии за риск", - добавил он.

Brent Дональд Трамп WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

 Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

 В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

 Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

 Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

Саудовский нефтепровод "Восток - Запад" подвергся очередной атаке

Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

 Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

Brent подешевела более чем на 4% до $94,15 за баррель

ФНБ в октябре вырос на 70,7 млрд рублей, до 13,055 трлн рублей

Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Обязательства российских авиакомпаний по углеродным платежам будут известны в 2030 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12876 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4120 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов