Трехсторонние переговоры в Абу-Даби приостановили на перерыв

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию ситуации на Украине прервались на перерыв после полутора часов, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

В них принимают участие представители России, США и Украины.

Трехсторонние переговоры начались примерно в 12:20 по местному времени (11:20 по Москве) .

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Россию на переговорах также представляют замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

В состав российской делегации также вошли эксперты. В их числе - заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. В начале переговоров Мединский выразил надежду, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться на пути к миру.